ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الوادي الجديد إلى 7 جثث متفحمة

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ارتفعت أعداد ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء الخميس في الوادى الجديد إلى 7 ضحايا تفحمت جثثهم، نتيجة شدة الاصطدام الذي وقع بين سيارة أجرة لنقل الركاب وأتوبيس، حيث يجرى حاليا محاولات للتعرف على هوية الضحايا، وهم جميع ركاب السيارة الأجرة.

واستعانت الأجهزة الأمنية بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي اندلع بالسيارة الأجرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس يتبع إحدى الشركات بالكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج وإيداع جثامين المتوفين مشرحة مستشفي الخارجة العام.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.