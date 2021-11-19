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طبيب ببني سويف يخصص كشوف مجانية على روح والديه

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طبيب ببني سويف يخصص كشوف مجانية على روح والديه طبيب ببني سويف يخصص كشوف مجانية على روح والديه

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خصص طبيب أمراض باطنية وكلى وسكر، بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، الكشف على المرضى بدون مقابل على روح والدته، حيث قام الطبيب بتعليق يافطة على باب العيادة «بمناسبة مرور عام على افتتاح المقر الحديد للعيادة» فقد تقرر إجراء جميع كشوفات والاستشارات خلال اليوم بالمجان على روح والدة ووالدته.

وعلق الدكتور علاء محمد ربيع استشاري أمراض الباطنة والكلي والسكر، بتعليق اللافتة بمدخل عيادته في مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف.
وأكد الطبيب أنه خصص الكشف بالمجان في هذا اليوم على روح والده ووالدته مطالبا الجميع بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة.
وقوبلت مبادرة الطبيب بحالة من السعادة بين أهالى مدينة ببا، والمترددين على العيادة الذين اثنوا على المبادرة، التي قام بها الطبيب، مؤكدين أن الطبيب يتميز بالخلق الحسن والمعاملة الطيبة للمرضى.

ادعو لامى طبيب يعلق يافطة الكشف مجانى على روح امى

المصرى اليوم

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