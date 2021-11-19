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تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

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تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

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أعلنت رابطة الأندية، أمس الخميس، تعديل موعدي مباراتي قطبي «الكرة المصرية» الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

كان من المقرر، أن يخوض الأهلي مواجهته أمام سموحة في الثامنة مساءا، بينما كانت ستلعب مباراة ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا الساعة الخامسة والنصف مساء.

قررت رابطة الأندية، تعديل موعد المواجهتين لتكون في توقيت واحد، حيث ستكون مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 25 من نوفمبر في الرابعة عصرًا بدلا من الثامنة مساءً.

وتكون مواجهة الزمالك ضد سيراميكا التي من المقرر أن تقام يوم الخميس الموافق 25 من نوفمبر في الرابعة عصرًا بدلا من 5:30 مساء. ومن المقرر أن يتوقف الدوري المصري الممتاز «الايجيبشن ليج» بعد نهاية الجولة السادسة يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك لمشاركة منتخب في كأس العرب قطر 2021.

المصرى اليوم

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