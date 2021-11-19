حسام غالي: قررت الاعتزال وأنا واقف على رجلي

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أكد حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق، أن قرار اعتزاله لعب كرة القدم من أصعب القرارات التي اتخذتها خلال مسيرته.

وقال حسام غالي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «قرار الاعتزال كان قرار صعبًا للغاية على نفسي»، مضيفًا: «قبل اعتزالي بأكثر من سنة، كان البعض يطالبني بالاعتزال، من ضمنهم أحد أصدقائي، فأرسلت له رسالة «أنا اللي أقرر وقت اعتزالي».

وتابع: «قررت تحدي الجميع عندما وجدت من يطالبني بالاعتزال، واستمريت في الملاعب لمدة 4 سنوات بعدها»، مضيفًا: «قررت اعتزال كرة القدم، عندما وجدت نفسي (مش قادر ذهنيًا)».

وواصل : «عندما عدت من السعودية، حسام البدري، المدير الفني للأهلي وقتها طلب تجديد التعاقد معي لمدة موسم، ولكنني كنت اتخذت القرار بشكل نهائي، قررت الاعتزال وأنا واقف على رجلي».