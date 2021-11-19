تفحم 3 أشخاص في تصادم سيارة أجرة بأتوبيس في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخرين في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات، كان قادما من منطقة شرق العوينات بسيارة أجرة بطريق الخارجة- أسيوط بالكيلو 175 .

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس يتبع إحدى الشركات، ونتج عنه تفحم السيارة الاجرة بالكامل ووفاة 3 أشخاص، بجانب إصابة آخرين بإصابات بالغة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين لتلقي العلاج وايداع جثامين المتوفين مشرحة مستشفي الخارجة العام.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.