حسام غالي: سحب شارة الأهلي أصعب مواقف حياتي ولا أنسى لقطة «متعب»

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قال حسام غالي نجم وقائد الأهلي السابق، إن واقعة سحب شارة قيادة الفريق منه في موسم 2014-2015 كانت الأصعب في حياته.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «لدي كبرياء كبير وحزنت أن هذا الموقف جاء من أهل البيت، لا أجرؤ مطلقًا على اهانة شارة الأهلي».
وأكمل: «فوجئت بقرار سحب الشارة من خلال اتصال هاتفي ونحن في الحافلة عائدين من الإسكندرية بعد مباراة الحرس».
وواصل تصريحاته: «حذفت الشارة لأني كنت غاضب من تأخرنا في المباراة ومن قرار الحكم بطردي».
وأتم: «لا أنسى موقف عماد متعب في اليوم التالي، قال لكل اللاعبين التعليمات جميعها تخص حسام غالي، وهو القائد الفعلي، ولكني سأرتديها احترامًا لقرار مجلس الإدارة فقط».