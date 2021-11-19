وزير القوى العاملة: العرب كتلة واحدة والحوادث الفردية لا تؤثر على العلاقات بين الدول

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العلاقة مع الأشقاء في الكويت قوية للغاية، وما يحدث من حوادث تعتبر فردية، ولا تعبر عن إرادة المواطنين أو الدولتين.

وأضاف محمد سعفان خلال لقائه، مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإرهابيين الذين يريدون زرع الفتنة وترويج الإشاعات بين مواطني البلدين، لا يستطيعون تحقيق ما يسعون إليه لأن العلاقة بين الدول العربية وبعضها أقوى من ذلك.

وتابع وزير القوى العاملة، أن الوزارة تنظم تدريبات على وظائف المستقبل والاتصالات، تستهدف الوصول إلى 100 ألف متدرب خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يمكن للطالب التوجه إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والتسجيل في الدورات التدريبة الثرية.

وأردف محمد سعفان أن كل شاب لديه رؤية في الآمال التي يريد تحقيقها موضحا أن السير في المجال الذي يحبه الشخص يساعده في تحقيق آماله، من خلال المزيد من الإبداع والتألق مردفا أنصح الشباب باختيار مسار الدراسة المحبب لهم.