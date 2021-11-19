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محمد محمود يفاجئ الأهلي بهذا القرار .. محمد شبانة يكشف التفاصيل

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محمد محمود يفاجئ الأهلي بهذا القرار .. محمد شبانة يكشف التفاصيل محمد محمود يفاجئ الأهلي بهذا القرار .. محمد شبانة يكشف التفاصيل

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كشف الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة بأن محمد محمود، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض الرحيل، خلال الجلسة التي جمعت بينه وبين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وتمسك بكافة الفرص التي تمنحه البقاء مع الفريق وعدم الرحيل في يناير.

وأضاف: «مصدر بالأهلي كشف إصرار محمد محمود، على البقاء وعدم الإعارة في يناير، هو السبب وراء البرنامج البدني القوي الذي يخضع له في الوقت الحالي تحت قيادة كابيلو مدرب الأحمال».
وتابع : «المصدر أوضح أيضا أن محمد محمود، أبلغ وكيله نادر شوقي، أن فرصته في الرحيل عن الأهلي ستكون حال خروجه من حسابات بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي في المعسكرات المقبل للفريق سواء في ديسمبر المقبل في الإمارات أو في يناير».

المصرى اليوم

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