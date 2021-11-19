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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشروع القومي للأيتام

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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشروع القومي للأيتام محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشروع القومي للأيتام

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أشاد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، بجهود مديرية الشباب والرياضة للتدريب اليومي للمشاركين بالمشروع القومي للأيتام تحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي» بالملعب المفتوح بنادي الإراده والتحدى، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل مديرية الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، مؤكداً أن طفرة الإنجازات التي تتحقق من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تشكل الدولة المصرية الحديثة سيجني ثمارها بلا شك أبناء ، وسنحقق ما نحلم به في الوصول إلى نهضة شاملة في جميع المجالات لنكون في مصاف الدول المتقدمة.
كما أشاد نورالدين، بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة بمختلف فئاتهم العمرية والمجتمعية وخاصة الأيتام، وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة وإدخال البهجة على قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، قيام المشتركين بالمشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا تحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي» بالملعب المفتوح بنادي الإرادة والتحدى بممارسة الرياضة، وذلك بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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