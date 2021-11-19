★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور جثة سيدة مسنة مقيدة ومقتولة داخل منزلها بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، وتحفظ ضباط المباحث والأدلة الجنائية على كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، والتى كشفت دخول اثنين يرتديان النقاب لمنزل المجنى عليها في وقت سابق لوقت العثور على الجثة.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز المنصورة بورود بلاغ من أهالى قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة ‏مقيدة ومذبوحة داخل منزلها بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة «آمال .ل.ر» 63 سنة مدرسة بالمعاش، وبمناظرة الجثة تبين أنها مقيدة اليدين بإيشارب وبها جرح بالرقبة ومكممة الفم ومسجاه على وجهها على الأرض، كما تبين اختفاء مصوغاتها وأموالها .

وأكد شهود عيان من أهالى القرية أن القتيلة مقيمة بمفردها في الدور الأرضى بمنزلها حيث يسافر أبناؤها إلى دولة الكويت وأنهااعتادت الصوم يومى الإثنين والخميس ويحضر أبناء شقيقها إليها الإفطار، وقبيل المغرب بربع ساعة حضر أبناء شقيقها بالإفطار وطرقوا على الباب ولكنها للأسف لم ترد غستدعوا والدهم وعندما دخل المنزل فوجىء بها مقتولة وملقاه على أرضية الشقة ويديها مقيدة للخلف .

وأشار شهود العيان أن السيدة اعتادت خلال الأيام القليلة الماضية ترك باب المنزل الخارجى مفتوحا حيث تعيش زوجة ابنها في الدور الثالث وهى ولدت حديثا وأسرتها تحضر لزيارتها فتركت لهم الباب الخارجى مفتوحا ليدخلوا ويخرجوا بحريتهم وأن المجرمين مرتكبى الواقعة استغلوا ذلك ودخلوا المنزل واقتحوا شقة السيدة وقتلوها لسرقة مصوغاتها وأموالها.

تحرر محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة وقررت نقلها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح.

شهود عيان يروون وقائع الجريمة «فيديو» :