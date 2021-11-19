أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير القوى العاملة: أجور 90% من العاملين بالقطاع الخاص تتخطى 2400 جنيه ()

Print
وزير القوى العاملة: أجور 90% من العاملين بالقطاع الخاص تتخطى 2400 جنيه (فيديو) وزير القوى العاملة: أجور 90% من العاملين بالقطاع الخاص تتخطى 2400 جنيه ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل مازال تحت النقاش في مجلس النواب.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «مشروع قانون العمل يهم فئات كثيرة، كون مجتمع العمل المصري يرتكز بشكل كبير على القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوص تحمي العمال، من التلاعب الذي يحدث أحيانا عبر استخدام استمارة 6.

ونفى ما يتردد حول تعطيل رجال الأعمال لقانون العمل قائلا «رجال الأعمال المصريون شرفاء، ويجب الحكم على الغالبية دون النظر للقلة»، مؤكدا أن معظم رجال الأعمال دعموا رفع قيمة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 2400 جنيه.

وأشار إلى أن دخل 90% من العاملين بالقطاع الخاص يتخطى 2400 جنيه، متابعا «استطعنا خلال السنوات الخمس تغيير ثقافة بعض الشباب بالإصرار على البحث عن فرض عمل بالقطاعات الحكومية».

وأكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة لتحقيق استراتيجية 2030.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

المشرف الفني لحفل طريق الكباش يكشف سر اختيار الديكورات.. فيديو

المشرف الفني لحفل طريق الكباش يكشف سر اختيار الديكورات.. فيديو

بعد طريق الكباش.. مصطفى وزيري يعلن عن افتتاحات أثرية جديدة .. فيديو

بعد طريق الكباش.. مصطفى وزيري يعلن عن افتتاحات أثرية جديدة .. فيديو

إيهاب الكومي : التحكيم ذبح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك (فيديو)

إيهاب الكومي : التحكيم ذبح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك (فيديو)