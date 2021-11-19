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«زي النهارده» السادات يزور إسرائيل 19 نوفمبر 1977

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«زي النهارده» السادات يزور إسرائيل 19 نوفمبر 1977 «زي النهارده» السادات يزور إسرائيل 19 نوفمبر 1977

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كانت شخصية السادات حاضرة في العديد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل أمريكى بعنوان سادات ومسلسل الثعلب وقام بدوره عبدالله غيث وفيلم حكمت فهمى وقام بدوره أحمد عبدالعزيز وفيلم امرأة هزت عرش وجسد شخصيته جمال عبدالناصر، وفيلم ناصر 56 وجسد شخصيته محمود البزاوى، وفيلم أيام السادات وجسد شخصيته أحمد زكى، ومسلسل أوراق مصرية وجسد شخصيته أحمد بدير، ومسلسل العندليب وجسد شخصيته محمد نصر، ومسلسل ناصر وقام بدوره عاصم نجاتى، وفيلم إيرانى هو إعدام فرعون، فضلا عن فيلم أمريكى عن حياته، والسادات مولود في 25 ديسمبر 1918 في ميت أبوالكوم وفى كتّابها تلقى تعليمه الأولى ثم حصل على الابتدائية من مدرسة الأقباط الابتدائية بطوخ، وانتقلت أسرته إلى كوبرى القبة بالقاهرة،وهناك أتم دراسته الثانوية عام 1936 والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938، وكان الاحتلال البريطانى لمصر والأحوال التي آلت إليها هما المؤرق العام لمجموعة من ضباط الجيش الذين كان السادات منهم، وقد طرد من الجيش بسبب نشاطه السياسى واعتقل في سجن الأجانب أكثر من مرة بتهم سياسية مختلفة، وهرب من السجن، ومع نهاية الحرب عام 1945 عاد السادات إلى منزله بعد ثلاث سنوات من الهروب وشارك في اغتيال أمين عثمان في 1946 ودخل السجن مجددا، وفى أغسطس 1948 تم الحكم ببراءته وعمل مراجعاً صحفياً بمجلة المصور حتى ديسمبر 1948 ثم بالأعمال الحرة، وفى 1950 عاد إلى الجيش بمساعدة يوسف رشاد طبيب الملك فاروق، وفى1951 تكون تنظيم الضباط الأحرار وانضم إليه وتطورت الأحداث بسرعة فائقة وقامت ثورة يوليوالتى شارك فيها وأذاع بيانها بصوته، وفى 1953 أنشأ مجلس قيادة الثورة جريدة الجمهورية وأسندت إليه رئاسة تحريرهذه الجريدة وفى 1954 تولى منصب وزير دولة وانتخب عضواً بمجلس الأمة عن دائرة تلا لثلاث دورات، وانتخب رئيساً لمجلس الأمة ثلاث مرات، وفى 1969 اختاره عبدالناصرنائباً له حتى 28سبتمبر 1970حيث توفى عبدالناصر وأصبح هو رئيساً للجمهورية، وأطاح بخصومه في 15 مايو 1971، إلى أن اتخذ قرارا مصيريا بحرب 6 أكتوبر 1973،و«زي النهارده» في 19 نوفمبر 1977 قام بزيارة إسرائيل محدثا ضجة عالمية وعربية، وفى 6 أكتوبر 1981 تم اغتياله في عرض عسكرى في احتفالات 6 أكتوبر.

المصرى اليوم

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