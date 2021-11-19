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طارق مصطفى : أداء مع كيروش لم يتغير عن فترة ولاية حسام البدري

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طارق مصطفى : أداء مصر مع كيروش لم يتغير عن فترة ولاية حسام البدري طارق مصطفى : أداء مع كيروش لم يتغير عن فترة ولاية حسام البدري

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قال طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب الأول، إنه يتمنى التوفيق للفراعنة في خطوته المقبلة بالتصفيات المؤهلة إلى .

وأضاف طارق مصطفى، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، :«سعيد بالنتائج التي حققها منتخب مصر في المباريات الأخيرة، ولكن أداء الفراعنة مع المدرب كارلوس كيروش، لايعجبني».

وتابع:«بالطبع مصر حققت نتائج مميزة وتأهلت للمرحلة النهائية من التصفيات، ولكن أداء مصر مع كيروش لم يتغير عن فترة ولاية حسام البدري».

وأكمل:«لم أكن راضيا عن أداء خلال فترة تواجدنا سوى في مباراتين فقط، ومتحفظ على أداء المنتخب الوطني مع كيروش أمام الجابون وأنجولا، وأثق في قدرة الفراعنة على التأهل للمونديال».

المصرى اليوم

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