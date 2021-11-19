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قال طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول، إنه يتمنى التوفيق للفراعنة في خطوته المقبلة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وأضاف طارق مصطفى، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، :«سعيد بالنتائج التي حققها منتخب مصر في المباريات الأخيرة، ولكن أداء الفراعنة مع المدرب كارلوس كيروش، لايعجبني».

وتابع:«بالطبع مصر حققت نتائج مميزة وتأهلت للمرحلة النهائية من التصفيات، ولكن أداء مصر مع كيروش لم يتغير عن فترة ولاية حسام البدري».

وأكمل:«لم أكن راضيا عن أداء المنتخب خلال فترة تواجدنا سوى في مباراتين فقط، ومتحفظ على أداء المنتخب الوطني مع كيروش أمام الجابون وأنجولا، وأثق في قدرة الفراعنة على التأهل للمونديال».