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وزير القوى العاملة: عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قبل نهاية العام الجاري

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وزير القوى العاملة: عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قبل نهاية العام الجاري وزير القوى العاملة: عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قبل نهاية العام الجاري

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن انتخابات التنظيم النقابي ستنطلق في شهر يونيو 2022، ووصل عدد من قاموا بتحديث البيانات 88% وهذه نسبة جيدة، موضحا أن البرامج الانتخابية تساهم في وضع الخطط والقواعد لتطوير العمل النقابي.

وأضاف محمد سعفان خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن صدور قانون التنظيم النقابي المصري 2017 نقلة كبرى، مشيرا إلى أنه لا نية لتغيير موعد انتخابات التنظيم النقابي.

وأكد وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية تساند المرأة في الكثير من المجالات، كما أن يوجد بها عددا كبيرا من الوزيرات، لتمثيل المرأة بشكل عادل، مردفا: نطالب المرأة بالإعداد الجيد للحصول على أفضل فرص العمل.

واستطرد محمد سعفان أن ليبيا الشقيقة متعطشة لتوافد العمالة المصرية على بلادهم، مشيرا إلى أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ستكون قبل نهاية العام الجاري، وبعد نجاحها ستأتي عودة العمالة المصرية إلى العراق.

وأردف وزير القوى العاملة، أننا نجحنا في تدقيق بيانات ما يقرب من مليون عامل ضمن حصر العمالة غير المنتظمة، ولدينا نظرة مستقبلية ليكون هناك قانون خاص بالعمالة المنزلية، واستطعنا تحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع منظمة العمل الدولية.

وتابع محمد سعفان أن الدولة أقل دول العالم تأثرا بفيروس كورونا واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن عودة العلاقات مع قطر يؤكد أن العرب كتلة واحدة متماسكة.

وألمح وزير القوى العاملة، إلى أن مصر أكدت على أهمية العمالة المصرية في قطر والضمانات والحقوق التي تحفظ حقوق العمالة، مردفا عرضنا على قطر المساعدة في تنظيم 2022، من خلال خبرات الشباب المصريين.

المصرى اليوم

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