أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مبادرة إحلال السيارات»: ندرس منح التوك توك تراخيص مرورية و«التمناية» البديل ()

Print
«مبادرة إحلال السيارات»: ندرس منح التوك توك تراخيص مرورية و«التمناية» البديل (فيديو) «مبادرة إحلال السيارات»: ندرس منح التوك توك تراخيص مرورية و«التمناية» البديل ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، إن التمناية ستكون بديلا للتوك توك في الشوارع المصرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بدراسة منح التوك توك تراخيص مرورية لتقنين وضعه.

وأوضح طارق عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء وجه أيضا بالبحث عن بديل لـ التوك توك في حالة إحلاله، وكان مقترحا أن تكون التمناية بديلا لـ التوك توك، وصدرت التعليمات بمنح تلك المركبة ترخيص نقل ركاب.

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، أن الترخيص سيجعل التمناية أجرة مثل التاكسي والميكروباص، ويجري دراسة هذا الأمر وعما قريب سيصدر القرار بمشاركة التوك توك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات ووضع الشروط والآليات، موضحا أنه هناك تكليفات رئاسية بمشاركة المواطنين في المبادرة بأماكن ومحافظات مختلفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

المشرف الفني لحفل طريق الكباش يكشف سر اختيار الديكورات.. فيديو

المشرف الفني لحفل طريق الكباش يكشف سر اختيار الديكورات.. فيديو

بعد طريق الكباش.. مصطفى وزيري يعلن عن افتتاحات أثرية جديدة .. فيديو

بعد طريق الكباش.. مصطفى وزيري يعلن عن افتتاحات أثرية جديدة .. فيديو

إيهاب الكومي : التحكيم ذبح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك (فيديو)

إيهاب الكومي : التحكيم ذبح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك (فيديو)