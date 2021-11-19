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قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، إن التمناية ستكون بديلا للتوك توك في الشوارع المصرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بدراسة منح التوك توك تراخيص مرورية لتقنين وضعه.

وأوضح طارق عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء وجه أيضا بالبحث عن بديل لـ التوك توك في حالة إحلاله، وكان مقترحا أن تكون التمناية بديلا لـ التوك توك، وصدرت التعليمات بمنح تلك المركبة ترخيص نقل ركاب.

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، أن الترخيص سيجعل التمناية أجرة مثل التاكسي والميكروباص، ويجري دراسة هذا الأمر وعما قريب سيصدر القرار بمشاركة التوك توك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات ووضع الشروط والآليات، موضحا أنه هناك تكليفات رئاسية بمشاركة المواطنين في المبادرة بأماكن ومحافظات مختلفة.