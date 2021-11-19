★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينطلق جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 19-11-2021 في عدد من المنافسات يأتي في مقدمتها مباراة الأهلي والمقاولون.. الزمالك والإسماعيلي.

تقام الزمالك ضد الإسماعيلي عند الساعة الخامسة والنصف على شاشة اون تايم سبورت.

يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب عند الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورت 2.

يحل فريق غزل المحلة ضيفًا على طلائع الجيش وبيراميدز مع المصري عند الساعة الثالثة.

يستضيف فريق إنبي منافسه سموحة عند الساعة الخامسة والنصف على قناة أون تايم سبورت 3.

تُستأنف مباريات الدوري الإسباني بلقاء ليفانتي وأتلتيك بلباو عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

يلتقي ليل مع موناكو في الدوري الفرنسي عند الساعة العاشرة.

يواصل فريق بايرن ميونخ رحلة الحفاظ على اللقب أمام أوجسبورج عند التاسعة والنصف.