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بمشاركة 14 من نجوم الغناء والفن والرياضة ومشاهير مواقع التواصل

نشر الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض إعلانًا دعائيًا "هوليوديًا" مثيرًا عن فعالية "كومبات فيلد"، بمشاركة 14 من نجوم الغناء والفن والرياضة والإعلام، ومشاهير مواقع التواصل في السعودية.

وكتب الموسم عبر حسابه بتويتر ‏@RiyadhSeason: "اللي قلبه قوي، وما يقول لا لأي تحدٍ. #كومبات_فيلد مكانك.. والإثارة في كل فعالية قدامك. ‏خلك مستعد.. واحجز تذكرتك".

وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، للمشاركين، الشكر عبر تغريدة من حسابه على "تويتر".

شارك بالمقطع الدعائي الذي لا تتجاوز مدته دقيقتين و41 ثانية والذي صور على غرار أفلام الأكشن والمغامرة والرعب بهوليوود، كل من: نجم المنتخب السابق ونادي الشباب سعيد العويران، والشيخ عادل الكلباني، والفلكي الدكتور خالد الزعاق، ونجم مسلسل رشاش "قحص" إبراهيم الحجاج، والفنان خالد عبدالرحمن، والإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، وحارس المنتخب ونادي الهلال سابقًا محمد الدعيع، والناقد الصحفي عدنان جستنية، والمطرب والفنان عايض يوسف، والإعلامي حسن الصبحان، والممثل المسرحي فيصل الدوخي، واليوتوبر أحمد القحطاني، والناشط في مواقع التواصل حمد الخالد أبو خالد، ونجم مسلسل رشاش، فايز بن جريس.

وغرد الكلباني عبر حسابه بتويتر: "ظنك يمدي أروح لهوليود؟".

وانطلقت فعالية "كومبات فيلد" في الجنادرية بالرياض السبت, 23 أكتوبر وتستمر حتى الأربعاء, 16 مارس 2022، وتبدأ الساعة 5 عصرًا.

ويعيش الزائر للفعاليّة رحلة على مر العصور، بداية من منطقة العصور الوسطى بفعاليّات وتحديات تطور مهاراته، وحتى منطقة الكاوبوي اللي يعيش فيها حياة الريف الغربي. وفي ميادين البينتبول والآيباتل، يستمتع بمغامرات ما لها مثيل.

وفي منطقة بارود يتعرف الزائر على تاريخ الأسلحة، وبميدان خط النار وميادين الرماية تجارب يعيشها للمرة الأولى ترفع الأدرينالين لديه، وبتنتهي رحلته في منطقة التيك زون، منطقة بتجارب وألعاب تقنية، يعيش فيها مغامرات المستقبل بكل حماسها. عيش المغامرة والأكشن في "كومبات فيلد".

وتسمح الفعاليّة بدخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، لكن بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ. وأسعار تذاكر دخول (أيام الأسبوع): 10 ريالات، بينما تذاكر دخول (نهاية الأسبوع): 30 ريالاً، ولا تشمل التذكرة دخول فعاليّات في الداخل. ( ) موسم الرياض