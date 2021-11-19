"موسم أبوظبي لفنون الطهي".. وجهة لعشاق الطعام وللباحثين عن التميز والتجارب الاستثنائية

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يسلط الضوء على ابتكارات الطهاة الموهوبين وقوائم الطعام محدودة الإصدار والعروض الحصرية

عبدالملك سرور: تشهد العاصمة الإماراتية خلال شهري نوفمبر وديسمبر فعاليات النسخة الثانية من موسم فنون الطهي في أبوظبي 2021، والذي يقام على مدى ستة أسابيع، ويسلط المهرجان الضوء على ابتكارات الطهاة الموهوبين، وقوائم الطعام محدودة الإصدار، والعروض الحصرية، والمسابقات التفاعلية.

ويجسد المهرجان مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة مثالية لعشّاق الطعام بشكل عام والباحثين عن التجارب المتميزة والإصدارات المحدودة على وجه الخصوص، إذ يشتمل على برنامج متنوع من تجارب الطعام المميزة لأصحاب المواهب المتميزة بإعداد أشهى أطباق الطعام والمشروبات في أبوظبي التي باتت وجهة عالمية رائدة للاستمتاع بأفضل تجارب الطهي، وخصوصاً مع استضافتها الحفل الأول لجوائز أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويواصل فنون الطهي في أبوظبي تسليط الضوء على معايير الجودة والتميز في قطاع الضيافة في أبوظبي، عبر تحفيز المطاعم على الابتكار والإبداع في تطوير تجارب ومفاهيم جديدة من خلال توفير باقة من العروض والمبادرات والبرامج، حيث تمتاز النسخة الحالية بتنوع منشآت الضيافة المتميزة في مختلف أنحاء الإمارة عبر إطلاق مفاهيم وتجارب جديدة مثل "باراديسو" و"بشرى" و"أكيبا دوري" وغيرها في ياس باي بجزيرة ياس.

ويتزامن انطلاق هذا الحدث في نسخته الثانية مع عودة الإمارة لاستقبال السياح والزوار الحاصلين على اللقاح بالكامل والقادمين إليها من مختلف دول العالم، وما تلاها من خطوات لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتحفيز الزوار على استكشاف تجاربها المتنوعة، بدءاً من إطلاق حملة ترويجية عالمية المستوى تحت شعار "الوقت قد حان" والكشف عن أجندة فعاليات أبوظبي التي تشتمل على أكثر من 500 يوم ترفيهي ضمن 80 فعالية على مدار ستة أشهر، تستضيف خلالها العديد من الفعاليات المبتكرة التي تتيح لزوارها الاستمتاع بتجارب غير مسبوقة، وتعزز مكانتها العالمية الرائدة كوجهة سياحية متنوعة.

وتوفر أجندة فعاليات أبوظبي دليلاً متكاملاً يتيح لزوار الإمارة القادمين إليها من كافة دول العالم، الاستمتاع بمغامرتهم الخاصة خلال أكثر من 500 يوم ترفيهي ضمن 80 فعالية على مدار ستة أشهر، ومنها: بطولة العالم لتحدي سبارتان التي تقام خلال شهر ديسمبر 2021 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وخارج الولايات المتحدة الأمريكية بين الكثبان الرملية في " ليوا".

كما تستضيف الإمارة بطولة مبادلة العالمية للتنس خلال شهر ديسمبر 2021، وسيحظى عشاق الرياضة العالميون بفرصة حضور فعاليات البطولة شخصياً، حيث يتنافس ستة من أبرز لاعبي التنس في العالم، واثنتان من أفضل اللاعبات للتنافس على مدى ثلاثة أيام مليئة بالتشويق في بيئة آمنة.

كما تشتمل أجندة فعاليات أبوظبي أيضاً على سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 الذي يقام في شهر ديسمبر 2021، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في يناير 2022.

وفي هذا الموسم السياحي الحافل، ستشهد أبوظبي أنشطة وفعاليات فنية وثقافية أخرى مثل برنامج تطوير خبرات التقييم الفني وبرنامج معرض التطوير الفني في معرض 421. ولا تنسى زيارة " متحف اللوفر أبوظبي"، ومنارة السعديات، وقصر الإمارات، وجامع الشيخ زايد الكبير، فهناك المزيد في هذه المعالم مهمة لعشاق الثقافة.

وباعتبارها وجهة سياحية عائلية بامتياز، سيكون للعائلات والأطفال مجموعة من الفعاليات الفريدة، التي لا يُفوت حضورها، ومنها "مهرجان أم الإمارات" الذي يعود بنسخته الخامسة ليحتفي بقيم الابتكار والإبداع، ومهرجان الحصن الذي يقام احتفاءً بتراث أبوظبي في منطقة الحصن، ومهرجان الشيخ زايد التراثي الذي يحتفي بالقيم النبيلة الأصيلة للمجتمع الإماراتي ونقلها بفخر لأجيال المستقبل وكافة دول العالم.

وتمنح أبوظبي زوارها شمساً مشرقة وشواطئ رملية جميلة وعدداً من أفضل مدن الألعاب والمتنزهات الترفيهية في العالم، وهو ما يجعلها وجهة مثالية تضمن الترفيه والاستمتاع لجميع أفراد العائلة، إذ تقدم معالم متنوعة ما بين الصروح التاريخية والمعالم الأثرية والمتنزهات ومدن الألعاب العصرية، والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، بما فيها "جزيرة ياس"، التي فيها مجموعة كبيرة من التجارب والمرافق السياحية مثل "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و "عالم وارنر براذرز أبوظبي" والمنشآت عالمية المستوى في "مرسى ياس" علاوة على فنادق ومنتجعات عديدة وملعب جولف مؤهل لاستضافة البطولات الدولية و"ياس مول"، أكبر مركز تسوق في الإمارة.

كما تلتزم الإمارة برؤيتها الثقافية في "المنطقة الثقافية" في جزيرة السعديات، أكبر منطقة للمتاحف والمنشآت الثقافية في العالم، ومنها "متحف اللوفر أبوظبي"، كما سيشمل "متحف زايد الوطني" و "جوجنهايم أبوظبي" في المستقبل.