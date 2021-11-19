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إعلامي: يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

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إعلامي: الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي إعلامي: يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

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كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مصدر داخل نادي كشف عن تطورات الموقف بشأن تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والذي ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم الجاري.

وقال شبانة، في تصريحات تليفزيونية، إن إدارة الزمالك ستعقد جلسة أخيرة مع أشرف بن شرقي، في الأيام المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي وقراره بشأن التجديد.

وأضاف أنه في حال استمرار موقف بن شرقي ورفض التجديد إلا بشروطه ستقوم الإدارة بتكرار نفس سيناريو الأهلي مع رمضان صبحي، وسيتم إصدار بيان رسمي أمام الإعلام لإعلان موقف اللاعب ورفض تجديده وسيكون هناك قرار مصيري بإعلان بيع بن شرقي في يناير المقبل.

المصرى اليوم

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