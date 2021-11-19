أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب لمواجهة الأهلي

Print
التشكيل المتوقع للمقاولون العرب لمواجهة الأهلي التشكيل المتوقع للمقاولون العرب لمواجهة الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع ان يخوض المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

خط الدفاع: احمد عبدالعزيز «زيزو»، محمد سمير، فاروقا نور الدين، باسم على

خط الوسط: أحمد الشيمي، عبدالله ياسين، محمد مجلي

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، عمر بسام، لويس ادواردو.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة