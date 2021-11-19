التشكيل المتوقع للمقاولون العرب لمواجهة الأهلي

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استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

خط الدفاع: احمد عبدالعزيز «زيزو»، محمد سمير، فاروقا نور الدين، باسم على

خط الوسط: أحمد الشيمي، عبدالله ياسين، محمد مجلي

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، عمر بسام، لويس ادواردو.