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استقر الارجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة، على ستاد الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي

خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، أحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد صادق، شكري نجيب، عبدالرحمن مجدي.