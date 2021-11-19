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مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام

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مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام

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استقر الارجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ، المقرر إقامتها مساء الجمعة، على الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي

خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، أحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد صادق، شكري نجيب، عبدالرحمن مجدي.

المصرى اليوم

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