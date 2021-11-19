ندوة تثقيفية بكلية الفنون الجميلة حول مشاركة طلاب جامعة الأقصر بمشروع محو الأمية

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واصلت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، عقد الندوات التثقيفية بشأن مشاركة طلاب الجامعة بمشروع محو الأمية، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، في إطار توجيهات القيادة السياسية، ضمن خطتها لتنفيذ حياة كريمة لكل المواطنين.

وعقدت الندوة التثقيفية بكلية الفنون الجميلة، بمشاركة الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، وخالد محمد شمس الدين مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، ومنتصر السعيد منسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أوضح الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، أن هذه الندوات التثقيفية التي يجرى عقدها بكليات الجامعة، تستهدف تفعيل مشاركة الطلاب والطالبات بمشروع محو الأمية، وتعريفهم بقواعد المشاركة، وللرد على كافة تساؤلاتهم تيسيرًا عليهم لإزالة أية معوقات قد تواجههم خلال تنفيذ المشروع.

وكشف مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، أن كل كلية بها منسق للمشروع، مهمته الرد على كافة الاستفسارات لدى الطلاب، ومساعدتهم في تنفيذ الخطة، مؤكدًا أنه تم توفير كافة المستلزمات الخاصة بالدارسين.

يشار إلى أن الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية بجامعة الأقصر، يحصلون على مكافأة مالية من الجامعة قدرها (50) خمسون جنيهاً لكل طالب عن كل دارس ناجح، بالإضافة لمكافأة هيئة تعليم الكبار بحصول الطالب على (250 ) مائتان وخمسون جنيهاً عن كل دارس ناجح، ليصبح إجمالي مايتقاضاه الطالب، (300) جنيه عن كل دارس ناجح «يتمكن من محو أميته».