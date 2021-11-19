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تعرف على حقيقة وفاة الحكم فيكتور جوميز

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تعرف على حقيقة وفاة الحكم فيكتور جوميز تعرف على حقيقة وفاة الحكم فيكتور جوميز

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بوفاة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز عقب تعرضه لحادث سير.

وكان جوميز قد أدار مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو والتي انتهت بنتيجة 2-2 في إطار منافسات دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وتبين أن الأخبار المتداولة عن وفاة الحكم فيكتور جوميز غير صحيحة وأن الجنوب أفريقي يتواجد حاليًا في موطنه بصحة جيدة.

ويعد جوميز من أبرز الوجوه التحكيمية في القارة سمراء بسبب مستواه المتميز وتوليه الإشراف على عدد كبير من المواجهات الصعبة والمصيرية.

فيكتور جوميز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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