فريق «حياة كريمة» يتفقد تنفيذ مشروعات المبادرة في أسوان

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استكمل فريق وحدة حياة كريمة في أسوان برئاسة المهندس ناجح مصطفى جولاته الميدانية لتفقد الموقف التنفيذي بمشروعات التطوير الجارية بقرية المنشيه الجديدة بمركز كوم أمبو .

وأكد المهندس ناجح مصطفى أن الجولة الميدانية تضمنت تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة المنشية شرق الابتدائية بنسبة تنفيذ 100% ومن المقرر استقبال الطلاب فيها مطلع الشهر المقبل، بجانب تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى ومدرسة المنشية الجديدة الثانوية والذى بلغت نسبة التنفيذ فيهما إلى 80%، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى الترعة الشرقيه الذي يربط القرية الرئيسيه بتوابعها ويوفر طريق بديل للسيارات والمارة مع رفع كفاءة الكوبرى القديم.

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد مشروع انشاء مركز شباب السلسلة على مساحة ألف و125 م2 وهو عبارة عن مبنى ادارى وملعب خماسى وسورمحيط ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه مطلع العام القادم، علاوة على تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء المجمع الزراعى ونقطة الإسعاف التي تبلغ مساحتها 250 م2، لافتاً إلى أنه في ختام الجولة حرص فريق وحدة حياة كريمة على عقد لقاء مع أهالى القرية والذين قدموا جزيل شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى على المبادرة الرائدة، كما أثنوا على الجهود المبذولة لمحافظ أسوان وكافة المسؤولين التنفيذين للانتهاء من مختلف مشروعات التطوير في أقرب وقت وتحويل الحلم إلى حقيقة واقعية تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لـ 30 ألف نسمة تمثل تعداد أهالى القرية بمختلف النجوع والقرى التابعة لها بإجمالى 21 تابعا.