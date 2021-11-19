وفد ياباني وممثلي وزارة الصحة في زيارة مستشفى فاقوس بالشرقية

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قام وفد ياباني يضم كودا تاتينو، وكونويوسوكا، وممثلي من مكتب الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الخميس، بزيارة لمستشفي فاقوس النموذجي، بحضور كل من الدكتورة مروة طه عبدالرحمن، مدير إدارة الجودة ومكافحة العدوى باله‍يئة، ومدير مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات المصرية، والدكتورة مى محمد أبوالفتوح عضو جودة، والدكتور عمار فرج موسى سالم عضو بمشروع تحسين الخدمة، وشريف إسماعيل، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من قبل المشروع اليابانى لتحسين الخدمة الصحية من خلال S5، في إطار حرص القيادة السياسية على النهوض بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والشراكة القوية بين دولتي مصر واليابان لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.



وقام الوفد بالمرور على أقسام الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والتي بدأت بالفعل في تطبيق تحسين بيئة العمل، وتم الإشادة بما تم إنجازه وتقديم الشكر لإدارة المستشفي وفريق الجودة والمشاركين في هذا العمل، كما تم عقد اجتماع مع إدارة المستشفى، ورؤساء الأقسام، والفرق الإشرافية، وتم شرح منهج S5، بقاعة الاجتماعات بالمستشفي، والتأكيد على أهمية التدريب، ووضع البرامج التدريبية والخطة الزمنية لها، وتوفير المناخ المناسب، مع ضرورة تحديد المهام الوظيفية للفرق الإشرافية، والتنسيق والتواصل المستمر بينهم، وتوثيق ما يتم تنفيذه بالعمل، كما تم عرض بعض التوصيات لاستكمال خطة المشروع للنهوض بالخدمه الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي.



وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن هذا يأتي ضمن مبادرة التعاون المشترك بين مصر واليابان في قطاع الرعاية الصحية، والمشروع المشترك بين وزارة الصحة والسكان المصرية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية، JICA لتحسين الجودة بالمستشفيات (EH-QIPS)، والذي يهدف إلى تحسين الجودة وممارسات سلامة المرضى، وتوفير خدمات صحية جيدة، في عدد من المستشفيات بمختلف محافظات مصر، من خلال بناء القدرات والمهارات القيادية لمقدمي الخدمات الصحية ومديري الخدمات الصحية في هذه المستشفيات، وتفعيل الإدارة التنظيمية في المستشفيات، مشيراً إلى أن أنشطة S5 تستخدم كأداة لتحسين بيئة العمل، من خلال تقليل الهدر بكافة أنواعه، وتحسين سير العمل وتقليل العمليات غير اللازمة، كما أنها وسيلة فعالة في بناء الفرق وتعزيز العقلية الايجابية، وجعل بيئة العمل أكثر كفاءة ومتعة وأمان، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.