أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

Print
أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الورش الفنية، من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، منها ورشة فنون تشكيلية بمناسبة الإحتفال بعيد الطفولة تدريب الفنان إبراهيم حسين حسين، أشغال فنية لعمل أشكال جمالية باستخدام خامات بيئية بسيطة، ورشة حكي للأطفال بعنوان «التاجر الأمين لتعليم الأطفال قيم الصدق والأمانة والمثل العليا»، كروشيه لتعليم الأطفال غرز الكورشيه المختلفة، تفصيل لتعليم القصات المختلفة وكيفية رسم الباترون، تعليم تلي للأطفال، تعليم الموسيقي والغناء والأداء الحركي والفنون الشعبية، تعليم القصة وكيفية كتابة القصة القصيرة والشعر العربي وكيفية كتابة وتذوق الشعر وقام الدكتور سيد عبدالرازق بتعليم الأطفال الخيال في الشعر.

كما أقيمت ورشة تنمية بشرية لتعليم الأطفال فنون القيادة للدكتور جوزيف ثابت، بجانب تنظيم مسابقة ثقافية للاطفال لتنمية الوعي وتشجيعهم على الاطلاع المستمر ودعم روح المنافسة الايجابية بين الأطفال لتحفيزهم على التميز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012

رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي

رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي

عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة»

عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة»

«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤

«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤