أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الورش الفنية، من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، منها ورشة فنون تشكيلية بمناسبة الإحتفال بعيد الطفولة تدريب الفنان إبراهيم حسين حسين، أشغال فنية لعمل أشكال جمالية باستخدام خامات بيئية بسيطة، ورشة حكي للأطفال بعنوان «التاجر الأمين لتعليم الأطفال قيم الصدق والأمانة والمثل العليا»، كروشيه لتعليم الأطفال غرز الكورشيه المختلفة، تفصيل لتعليم القصات المختلفة وكيفية رسم الباترون، تعليم تلي للأطفال، تعليم الموسيقي والغناء والأداء الحركي والفنون الشعبية، تعليم القصة وكيفية كتابة القصة القصيرة والشعر العربي وكيفية كتابة وتذوق الشعر وقام الدكتور سيد عبدالرازق بتعليم الأطفال الخيال في الشعر.

كما أقيمت ورشة تنمية بشرية لتعليم الأطفال فنون القيادة للدكتور جوزيف ثابت، بجانب تنظيم مسابقة ثقافية للاطفال لتنمية الوعي وتشجيعهم على الاطلاع المستمر ودعم روح المنافسة الايجابية بين الأطفال لتحفيزهم على التميز