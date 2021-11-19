ورشة للرسوم المتحركة بفعاليات «ابدأ حلمك» في الأسمرات

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تتواصل فعاليات مشروع «أبدأ حلمك.. السينما بين يديك» المنفذه بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

تضمنت ثالث أيام الفعاليات ورشة رسوم متحركة للمخرجة أسماء سيد لتبدأ أولى خطوات صناعة فيلم رسوم متحركة عن حى الأسمرات بتصميم ماكيت متحرك برسم عدة تصميمات يختلف كل منها عن الآخر لتبدو عند تجميعها ذات حركة إنسيابية من خلال التقنيات الألكترونية المتعددة، لذا جاءت اولى التصميمات عن عمائر حى الأسمرات على أوراق الفوم الملون، وحدائقه تمهيدا لبناؤها من الصلصال بشكل محاكى للطبيعة ومستوحى منها لصناعة فيلم رسوم متحركة قصير ينتمى لنوعية الأفلام.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الورشة أولى ورش السينما بين يديك للأطفال المزمع تنفيذها في الفترة من ١٦ حتى ٢٥ نوفمبر الحالى.