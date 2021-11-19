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«انكسر جوانا شيء».. شوبير يوضح أسباب استبعاد كهربا من قائمة المقاولون

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«انكسر جوانا شيء».. شوبير يوضح أسباب استبعاد كهربا من قائمة المقاولون «انكسر جوانا شيء».. شوبير يوضح أسباب استبعاد كهربا من قائمة المقاولون

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قال الإعلامي أحمد شوبير، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي يواصل خوض التدريبات بجدية كبيرة.

وأكد شوبير أن العلاقة بين كهربا ومدربه بيتسو موسيماني لا تسير على ما يرام وهو ما تسبب في غياب اللاعب، مضيفًا «انكسر جوانا شيء».

وظهرت بوادر خلاف بين الثنائي منذ المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية والذي شهد اتهام أحد المتواجدين للاعب بتسريب أخبار الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز غدًا الجمعة، أمام المقاولون العرب.

وشهدت قائمة المارد الأحمر غياب محمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر فيما عاد زليد سليمان.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن منافسه بيراميدز صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

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