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انطلاق بطولة البيعة والولاء لرابطة أحياء نجران

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انطلاق بطولة البيعة والولاء لرابطة أحياء نجران انطلاق بطولة البيعة والولاء لرابطة أحياء نجران
انطلقت، مساء اليوم الخميس، الدورة التنشيطية لرابطة فرق الأحياء بمنطقة نجران، والتي تقع تحت إشراف ومظلة وزارة الرياضة والشباب تحت شعار (بطولة البيعة والولاء)، بمناسبة الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، بمشاركة 13 فريقا قسمت على ثلاث مجموعات، يتأهل فريقان من كل مجموعة، وصاحبا أفضل مركز ثالث للتأهل ثمان فرق ثم دور الأربعة؛ ليتأهل فريقان للنهائي، وسيكون ذلك في الـ12 من شهر ديسمبر؛ ليتم تحديد موعد اللقاء النهائي، والذي سيقام على ملعب نادي الأخدود.

وتعتبر هذه البطولة التنشيطية استعدادا لإقامة البطولات الرسمية التي تشرف عليها الرابطة، وهي بطولة الدوري والكأس، وكأس السوبر ويسكون بطل كأس السوبر هو الممثل للمنطقة في بطولة المملكة لفرق رابطة الأحياء، وقد حظيت البطولة بدعم عدد كبير من الرياضيين ورؤساء الأندية، وعدد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال بالمنطقة، وبحضور جماهيري ملفت خلال اليوم الأول للبطولة، وقد جمع اللقاء الافتتاحي فريقي الوصل وفرسان الإبداع، سبقها عدد من الفقرات الرياضية، وعرض الكشافة، وكلمة الرابطة ألقاها الحسن حمد اليامي، وعدد من الفقرات الأخرى المصاحبة.

وكانت رابطة فرق الأحياء بالمنطقة قد تأسست خلال هذا العام 2021، ودشنها سمو أمير منطقة نجران، وبحضور مدير فرع وزارة الرياضة والشباب عبالله آل شيبان، ورئيس الرابطة مهدي جوبان آل دغرير، وأعضاء الرابطة، ومن أهم أهدافها دعم تحقيق رؤية 2030 بزيادة عدد الممارسين الرياضيين لرياضة كرة القدم على وجه الخصوص، وتنمية وتهيئة العناصر البشرية داخل فرق الأحياء وتأهيلهم لتمثيل الأندية والمنتخبات، ونشر ممارسة كرة القدم في ضوء القيم الإنسانية والثقافية والتربوية، والمساهمة في الجوانب المجتمعية، وتفعيل الشراكة المجتمعية، مما يعزز الأمن الفكري والاجتماعي. ويبذل أعضاء الرابطة جهودا بالغة في إنجاح هذه البطولة، وعلى رأسهم ناصر آل عنكيص، وحمد سمحان آل منصور، وعبدالرحمن آل دغرير، والحسن حمد اليامي، وكذلك عبدالله آل بعتج، الذي بذل جهودا كبيرة مع رئيس الرابطة في تأسيسها.


الوطن السعودية

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