القوى العاملة: 80 فرص عمل بملتقى توظيف ذوي الإعاقة في بورسعيد

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نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، ملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت شركة سومو تومو لضفائر السيارات بمنطقة جنوب بورسعيد، 80 فرصة عمل لراغبى العمل من ذوي القدرات، بحضور مسؤولي الشركة لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا.

قال مدير المديرية السيد السنجابي، إن توقيع العقود واستمارة (1) تأمينات تم لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 80 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير المديرية، أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم.