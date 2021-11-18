أخبار عاجلة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري -
البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون -
شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء -
اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة -
مطالب بتحديد موقف إقامة حفلات رأس السنة والكريسماس في الفنادق -
45 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا في القليوبية -
توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القوى العاملة: 80 فرص عمل بملتقى توظيف ذوي الإعاقة في بورسعيد

Print
القوى العاملة: 80 فرص عمل بملتقى توظيف ذوي الإعاقة في بورسعيد القوى العاملة: 80 فرص عمل بملتقى توظيف ذوي الإعاقة في بورسعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، ملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت شركة سومو تومو لضفائر السيارات بمنطقة جنوب بورسعيد، 80 فرصة عمل لراغبى العمل من ذوي القدرات، بحضور مسؤولي الشركة لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا.

قال مدير المديرية السيد السنجابي، إن توقيع العقود واستمارة (1) تأمينات تم لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 80 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح .

وأكد مدير المديرية، أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الكهرباء»: السيسي أكد على أهمية الاهتمام بتطوير شبكات نقل وتوزيع التيار

«الكهرباء»: السيسي أكد على أهمية الاهتمام بتطوير شبكات نقل وتوزيع التيار

الرئيس السيسي يلتقي مستشار ملك البحرين

الرئيس السيسي يلتقي مستشار ملك البحرين

السيسي: سنعزز قدرة دول «الكوميسا» على الصمود في مواجهة كورونا

السيسي: سنعزز قدرة دول «الكوميسا» على الصمود في مواجهة كورونا

السيسي يستقبل محمد المنفي: مصر حريصة على 3 مبادئ في ليبيا

السيسي يستقبل محمد المنفي: مصر حريصة على 3 مبادئ في ليبيا