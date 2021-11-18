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اختتام مناورات "تمرين رماية الخليج 2021" في دولة الكويت بمشاركة سعودية

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اختتام مناورات

تحت رعاية وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، اختتمت اليوم مناورات تمرين رماية الخليج 2021، التي جرت خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر الحالي في مجمع ميادين الأديرع بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة القوات البرية الملكية وتشكيلات من القوة البرية الكويتية، بالإضافة إلى قوة واجب سبارتن التابعة للقوات الأمريكية الصديقة.

وحضر مناورات ختام التمرين رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، وقائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وقائد القيادة المركزية الوسطى للجيش الأمريكي الفريق رونالد كلارك، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الكويت العميد الركن مصلح بن صالح العتيبي، وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين.

وأكد الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، أن مشاركة القوات البرية الملكية السعودية في تمرين رماية الخليج 2021 مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة تسهم في رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة تمهيداً لأي عمليات مستقبلية للدفاع عن المنطقة و أمن الخليج العربي وأمن المنطقة عموماً.

وقدم "المطير" شكره للجميع على هذا النجاح الملحوظ، وللأشقاء والإخوة في دولة الكويت على الجهود المبذولة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ الوطن قيادة وشعباً، ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان.

اختتام مناورات

اختتام مناورات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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