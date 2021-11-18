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هل نشهد شتاء «قارس البرودة»؟.. الأرصاد تحسم الجدل ()

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هل نشهد شتاء «قارس البرودة»؟.. الأرصاد تحسم الجدل (فيديو) هل نشهد شتاء «قارس البرودة»؟.. الأرصاد تحسم الجدل ()

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن هذا الشتاء سيكون قارسا وشديد البرودة.

وقالت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس: «كل ما يتردد عن الشتاء القادم إشاعات ولا يوجد له أساس علمي، ولم نصدر التنبؤ الخاص بفصل الشتاء حتى الآن».

وأشارت إلى أن جميع الخرائط تشير إلى أن الشتاء سيكون في المعدلات الطبيعية وكل ما يتم تداوله غير صحيح ومجرد شائعات باستثناء بعض نوبات الطقس الجامحة التي تتكرر كل عدة سنوات«.

وفي تصريحات سابقة أوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس على مدار الـ48 ساعة المقبلة يشهد حالة من الاستقرار المصحوبة بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضافت «إيمان شاكر» في حوار خاص على فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الخميس أن هناك تحسن بداية من الأحد الماضي على محافظات جنوب الصعيد ومستمر خلال الأيام القادمة، حيث يسود طقس معتدل بعد موجة عدم الاستقرار التي شهدها خلال الفترة الماضية على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأشارت إلى أن هذه الموجة انتهت يوم السبت الماضي والتي كانت بسبب منخفض السودان الموسمي الذي يمتد من دولة السودان مصحوبًا برياح جنوبية شرقية تمر على البحر الأحمر محملة بكميات من بخار وتسببت في السيول، فيما أوضحت أن الحالة التي ستشهدها البلاد اعتبًارا من السبت المقبل ستكون بسبب منخفض جوي أعلى البحر المتوسط يصاحبه منخفض آخر على ارتفاع 5 كم من سطح الأرض مصحوب بأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

المصرى اليوم

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