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وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل حظر استيراد التوك توك وخطة الإحلال ()

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وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل حظر استيراد التوك توك وخطة الإحلال (فيديو) وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل حظر استيراد التوك توك وخطة الإحلال ()

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قرار منع استيراد قطع غيار التوك توك يأتي حفاظا على مدى تطابق المركبة مع مواصفات الأمان للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد حصر رسمي لأعداد التوك توك حاليا لكن ربما يصل العدد تقريبا إلى 3.5 ملايين مركبة بشوارع .

وأردفت وزيرة التجارة والصناعة أنه من المقرر أيضا إعادة إحلال التوك توك حتى يعمل بالطاقة النظيفة لتوفير وسيلة نقل آمنة، وبشكل حضاري ومتطور يلبي احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن قرار المنع ينطبق على منع إعادة تجميع قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج وذلك للحد من ظاهرة التوك توك، لكن ليس منعه.

المصرى اليوم

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