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أمريكا تتهم إيرانيين بتدبير مؤامرة إلكترونية للتدخل في انتخابات 2020

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أمريكا تتهم إيرانيين بتدبير مؤامرة إلكترونية للتدخل في انتخابات 2020 أمريكا تتهم إيرانيين بتدبير مؤامرة إلكترونية للتدخل في انتخابات 2020

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علنت الولايات المتحدة اليوم الخميس توجيه اتهامات جنائية لإيرانيين اثنين متهمين بشن حملة إلكترونية للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

ويواجه كل من سيد محمد حسين موسى كاظمي ‭‭‭‭)‬‬‬‬24 عاما‭‭‭‭(‬‬‬‬ وسجاد كاشيان (27 عاما) اتهامات بالحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت في الولايات المتحدة من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة.

والاثنان متهمان أيضا بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين وإرسال مقطع يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي.

وتزعم لائحة الاتهام أنهما تمكنا أيضا من اختراق الكمبيوتر الخاصة بشركة أمريكية في إطار خطة لنشر مزاعم كاذبة حول الانتخابات، لكن تم إحباط المؤامرة بفضل تدخل مكتب التحقيقات الاتحادي والشركة التي لم تحددها لائحة الاتهام بالاسم.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن من إدارة الأمن القومي بوزارة العدل «توضح لائحة الاتهام كيف شن اثنان من العناصر المتمركزة في إيران حملة موجهة ومنسقة لتقويض الثقة في نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي وزرع الفتنة بين الأمريكيين».

وثارت شكوك الولايات المتحدة بشأن التدخل الإيراني في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وقبل أسبوعين من الانتخابات زعم كبار مسؤولي الاستخبارات في إدارة الرئيس دونالد آنذاك أن وإيران تحاولان التدخل في الانتخابات، وتمكنا من الوصول إلى بعض بيانات تسجيل الناخبين الأمريكيين.

المصرى اليوم

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