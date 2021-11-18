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دعم نقدي 50 ألف جنيه من الدولة لمن يشتري هذه الفئة من السيارات ()

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دعم نقدي 50 ألف جنيه من الدولة لمن يشتري هذه الفئة من السيارات (فيديو) دعم نقدي 50 ألف جنيه من الدولة لمن يشتري هذه الفئة من السيارات ()

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة المالية وفرت دعما نقديا يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا، لافتا أن جميع أجهزة الدولة تعمل بكل طاقتها إنتاج السيارة الكهربائية.

وأضاف هشام توفيق في تصريحات تلفزيونية، يتم التنسيق مع كل الجهات المختلفة لتذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحفزات لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا، كما تم إصدار تم تسعيرة الكهرباء، وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، تم عمل مسح مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق لتوفير 36 محطة شحن، لافتا أن المرحلة الأولي تحتاج إلى 3 محطات فقط وجاري عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضم هذه المواقع ضمن خريطة إنشاء الشحن.

المصرى اليوم

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