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ردا على شائعة وفاته .. جامعة المنصورة : العالم الجليل محمد غنيم بخير والحمد لله

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ردا على شائعة وفاته .. جامعة المنصورة : العالم الجليل محمد غنيم بخير والحمد لله ردا على شائعة وفاته .. جامعة المنصورة : العالم الجليل محمد غنيم بخير والحمد لله

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نفت جامعة المنصورة ماتردد من شائعات حول وفاة العالم الجليل الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط ومؤسس مركز طب وجراحة الكلى بالمنصورة

وقالت الجامعة في بيان صحفى «العالم الجليل بصحة جيدة والحمد لله ولا صحة لشائعة وفاته ورجاءا توخى الحذر في نشر أو ترديد الشائعات»

يذكر ان بعض صفحات التواصل الإجتماعى نشرت خبر غير صحيح عن وفاة العالم الجليل مما اثار حزن الآلاف من محبى الدكتور غنيم سواء في أو خارجها حيث يحظى بشعبية كبيرة بسبب رحلة عطائه في مجال زراعة الكلى وتأسيس مركز طب وحراحة الكلى والمسالك البولية التابع لجامعة المنصورة والمصنف عالميا من افضل مراكز الكلى في العالم .

المصرى اليوم

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