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متحدث الري: 1500 منشأة للحد من آثار السيول على محافظات

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متحدث الري: 1500 منشأة للحد من آثار السيول على محافظات مصر متحدث الري: 1500 منشأة للحد من آثار السيول على محافظات

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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة مستعدة منذ سنوات لمواجهة أخطار السيول، حيث أنشأت 1500 منشأة في محافظات البحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء والوجه القبلي ومطروح للحماية من مخاطر السيول، وهذه المنشئات تعاملت بكفاءة مع السيول التي حدثت الجمعة الماضية

وتابع «غانم»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك سدود البحر الأحمر استطاعت ان يحجز 6 مليون متر مكعب، كما أن السد الموجود في أسوان أستطاع أن يخفف من حدة سيول أسوان، معقبًا: «لولا هذا السد لدمرت كل منازل الاهالي في المنطقة التي شهدت سيول في أسوان».

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء العشرات من الأعمال والمنشئات للحد من الأثار التدميرية للسيول، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام، ويتم إرسال المعلومات لأجهزة الدولة بشكل فوري.

المصرى اليوم

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