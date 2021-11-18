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تحدث الفنان أحمد حلمي، عن زوجته الفنانة منى زكي، واللذان تحل ذكرى ميلادهما، لافتًا إلى أنها زوجة وحبيبة وأم عظيمة.

وأضاف خلال تسجيل صوتي خلال مداخلته مع الإعلامية إنجي على، خلال استضافتها الفنانة منى زكي، معها في البرنامج الإذاعي «أسرار النجوم»، أنها أم مخلصة بشكل لا تتصوره أي أم وداعمة له بشكل رائع «مستحملاني وصبرت عليا كتير».

عن سؤاله في أن منى زكي هل تتدخل في أعماله واختياراته، أوضح «حلمي»: «أنا مش بسمع غير كلامها عن الأعمال، حاجات فارقة في مشواري، «سهر الليالي» وكانت تقولي طالما الدور حلو أعمله، لأني كنت متردد فيه والفيلم نزل وعجب الناس جدًا«.

وأضاف: «هي أكتر حد قالت لي أشتغل ولازم تختلف وتغير وتنوع». واسترجع الفنان أحمد حلمي، ذكرياته مع فيلم «عسل أسود» قائلاً: «قلت لها أنا هعمل فيلم عسل أسود، ودور واحد جاي من أمريكا وكان عايش بقاله عشرين سنة فيها، قالت لي اختيار خطأ، واندهشت، فقالت لي كونك تعمل دور واحد عايش في أمريكا عشرين سنة هتقدمه إزاي وأنت معشتش هناك«.

وتابع: «بدأت أسألها ليه، قعدت تقولي ده دور صعب ومحتاج شغل جامد، ولازم تتمرن، وقالت لي في واحد اسمه آدم، جه هنا في مصر عايش هناك هيساعدك«.