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براون يضع الرتوش الأخيرة على خطة الإسماعيلي لمواجهة

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براون يضع الرتوش الأخيرة على خطة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك براون يضع الرتوش الأخيرة على خطة الإسماعيلي لمواجهة

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اختتم الفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، استعداداته لمواجهة ، المقرر لها غدا الجمعة، باستاد الإسماعيلية، في قمة منافسات الجولة الـرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني خوان براون، حرص على إقامة مران خفيف لتجنب إرهاق اللاعبين، تم خلاله وضع الرتوش الأخيرة لمباراة الجمعة.

المران اشتمل على تدريبات للوقوف على تحركات اللاعبين في الأماكن الخطرة بالنسبة للمنافس بجانب التسليم والتسلم في المساحات الضيقة، كما خصص الجهاز الفنى جملة فنية تم تكرارها أكثر من مرة تمهيدا لتنفيذها في لقاء الغد.

وأدى حراس المرمى تدريبات بالقدم من أجل الارتقاء بمهارتهم بجانب تدريبات على التسديدات والكرات العرضية.

واختتم المران بتقسمية خفيفة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل لقاء الغد.

المصرى اليوم

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