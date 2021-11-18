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بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يوجه رسالة لوالدته الراحلة: قررت أفعل ما يسعدك

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بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يوجه رسالة لوالدته الراحلة: قررت أفعل ما يسعدك بكلمات مؤثرة.. حسن الرداد يوجه رسالة لوالدته الراحلة: قررت أفعل ما يسعدك

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وجه الفنان حسن الرداد، رسالة لوالدته الراحلة، لافتًا إلى أنه يعلم أنها لا تتمنى سوى سعادته، وأنه يدين لها كل ما وصل إليه من نجاحات، مضيفًا أنه سيستكمل مشواره الذي بدأه وسيفعل ما يسعدها.


وشارك «الرداد» متابعيه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «أعلم آنك يا أمى لا تتمنى سوى آن اكون سعيدا، أدين لك بكل ما وصلت إليه من نجاح لما بذلتيه من مجهود كبير ودعم مادى ومعنوى من اجلى»، مرفقًا صورة تجمعهما.


وتابع: «لقد بدأت مشوار صعب وطويل وكنتى في ظهرى طوال الوقت حتى اخر لحظه في حياتك، فبعد ابتعادي عن الظهور لقرابه العام سأكمل المشوار الذي بدأته معك وقررت ان أفعل ما يسعدك، فقد كنت أنجح من اجلك وساظل انجح لأجلك، ولتعلمى يا حبيبتى انك تسكنى قلبى وروحى وأنى أراك امامى عينى طوال الوقت».

المصرى اليوم

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