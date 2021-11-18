رغم اتهامهما بالتجسس .. تركيا تفرج عن إسرائيليين دون حكم قضائي

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التقطا صورًا لمقر إقامة "أردوغان"

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الخميس) الإفراج عن زوجين إسرائيليين كانا محتجزين في تركيا منذ أسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

واعتقل الزوجان موردي وناتالي أوكنين الأسبوع الماضي، بعد زيارة أطول مبنى في اسطنبول "برج كامليكا "الذي افتتح حديثًا.

ووصل الزوجان إلى إسرائيل، ونشرت وسائل الإعلام الاسرائيلية صورًا لأقربائهما وأصدقائهما وهم يرحبون بعودتهما إلى مدينة موديعين.

وأعرب الزوجان "أوكنين" وهما سائقا حافلات "ايجد" العمومية عن امتنانهما لكل من أسهم في إطلاق سراحهما.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، قد ذكرت أن محكمة في المدينة وجهت إليهما تهمة التجسس السياسي والعسكري؛ لأنهما التقطا صورًا لمقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.