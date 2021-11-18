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الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت فرنسا تسجيل 20366 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات منذ 25 أغسطس الماضي ضمن الموجة الخامسة لفيروس كورونا المستجد.

أعلنت الفرنسية أنها تدرس إعادة فرض العمل عن بعد، لمحاولة احتواء الموجة الخامسة من جائحة المستجد، لكنها تعتبر فكرة فرض إغلاق جديد «غير متناسبة».

وأشار وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مقابلة مع موقع «20 دقيقة» اليوم الأربعاء، إلى أنه على الرغم من تسارع انتشار الفيروس «ليس لدينا موجة في المستشفيات بفضل التطعيم»، مضيفا أنه في هذا السياق يشكّل العمل عن بعد «جزءا من الإجراءات التي يمكننا تطبيقها إذا لزم الأمر».

ولفت إلى أنه «في ظل الظروف الحالية (…) سيكون تطبيق الإغلاق أمرا غير متناسب».

المصرى اليوم

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