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علق الإعلامي مصطفى بكري، على قرارات نقابة الموسيقيين بمنع غناء مطربي المهرجانات.

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «للمرة التاسعة، مواجهة جديدة ساخنة بين ما يسموا ـبمطربى المهرجانات، ونقابة الموسيقيين بقيادة الفنان شاكر، بعد صدور قرار جديد بوقف 19 مؤديا للمهرجانات، أبرزهم "حسن شاكوش، وحمو بيكا».

وتابع «الكلام ده، كل شوية تصدره النقابة، ونلاقيهم بيغنوا ويعملوا حفلات هنا وبرا مصر، هل دى قرارات على ورق بتصدرها النقابة وخلاص.. ولافين المشكلة؟»..

وأوضح أن الموسيقار حلمى بكر أيد قرار نقابة الموسيقيين وقال «إحنا رايحين فى داهية بسبب انحدار الغناء الشعبي بمصر، ولازم كلنا ندعم نقابة الموسيقيين فى تنفيذ قراراتها بمنع هؤلاء، ومتكنش مجرد حبر على ورق».

وأشار بكري إلى أن الموسيقار حلمي بكر قال في تصريحات لحقائق وأسرار «الحقوا مصر وثقافاتنا الفنية، هناك مهرجانات حديثة تحمل ألفاظ خارجة وخادشة للحياء، وحققت 4 مليون مشاهدة فى 48 ساعة».