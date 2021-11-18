أخبار عاجلة

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد -
"بولي" تكشف عن أهم توقعاتها لكيفية التعاون في مكان العمل في عام 2022 -
تك ماهندرا تبرم اتفاقية شراكة مع تانيسكو للدفع قدمًا بالتحوّل الرقمي وتحسين الكفاءة -
توسيع ميناء الجبيل التجاري يمهد الطريق لخيار نقل أكثر خضرة وأماناً وفعالية من حيث التكلفة. -
الحكمة ومختبرات Winterlight تعلنان تعاونهما للمشاركة في تطوير مؤشرات حيوية لمرضى الفصام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحكام بالسجن لـ10 متهمين في وفاة الطفل سيف لاعب النادي الأوليمبي

Print
أحكام بالسجن لـ10 متهمين في وفاة الطفل سيف لاعب النادي الأوليمبي أحكام بالسجن لـ10 متهمين في وفاة الطفل سيف لاعب النادي الأوليمبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنح باب شرق الإسكندرية، اليوم الخميس، أحكاما بسجن 10 متهمين بتهمة التسبب في وفاة الطفل سيف إسلام ضحية الغرق بحمام سباحة النادي الأوليمبي بمدد تتراوح بين سنتين و3 سنوات لكل منهم.

وتضمن القرار بالسجن المتهمين من الأول إلى السابع سنة وكفالة 2000 جنيه بتهمة الإهمال والقتل الخطأ، والمتهمين من الثامن إلى العاشر 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه بتهمة التزوير في الأدلة وإضافة 6 شهور حبس المتهم الثامن لإخفاء أدلة جنائية.

ووفقا لهذه الأحكام يكون قد تم معاقبة المدربين بالسجن لمدة سنة، ومعاقبة مدير النادى بالسجن ٣سنوات، ومعاقبة سكرتير النادى بالسجن ٣ سنوات، ومعاقبة فنى الكاميرات بالسجن ٣سنين+٦شهور.

وواجه 10 متهمين اتهامات القتل خطأ والتزوير في القضية رقم ١٤٠٦٣ لسنة ٢٠٢١ جنح باب شرق، ومن بين المتهمين المدير التنفيذي للنادي ومدربي السباحة وعامل الإنقاذ وفني الكاميرات وآخرين من العاملين بالنادي.

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيو الماضي، حينما تعرض الطفل سيف السلام، 7 سنوات، للغرق أثناء تواجدها في التدريب بحمام السباحة في النادي الأوليمبي بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، دخل بعدها في غيبوبة استمرت 80 يوما قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي، في يونيو الماضي بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد بوصول طفل في حالة حرجة وغيبوبة، وجرى وضعه داخل العناية المركزة تحت الملاحظة.

وتبين من الفحص أنه أثناء تواجد الطفل «سيف السلام» 7 سنوات بالتدريب رفقة كابتن وأطفال آخرين داخل حمام السباحة بالنادي الأوليمبي اختفى عن الأنظار، وبالبحث عنه عثر عليه فاقدا الوعي بقاع حمام السباحة، وجرى نقله سريعا إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى .فيما أصدرت النيابة العامة قرارا بغلق حمام سباحة النادى وأحالت المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تواصل فتح معبر رفح البري

مصر تواصل فتح معبر رفح البري

البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون

البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون

شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء

شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة