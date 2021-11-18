أحكام بالسجن لـ10 متهمين في وفاة الطفل سيف لاعب النادي الأوليمبي

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أصدرت محكمة جنح باب شرق الإسكندرية، اليوم الخميس، أحكاما بسجن 10 متهمين بتهمة التسبب في وفاة الطفل سيف إسلام ضحية الغرق بحمام سباحة النادي الأوليمبي بمدد تتراوح بين سنتين و3 سنوات لكل منهم.

وتضمن القرار بالسجن المتهمين من الأول إلى السابع سنة وكفالة 2000 جنيه بتهمة الإهمال والقتل الخطأ، والمتهمين من الثامن إلى العاشر 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه بتهمة التزوير في الأدلة وإضافة 6 شهور حبس المتهم الثامن لإخفاء أدلة جنائية.

ووفقا لهذه الأحكام يكون قد تم معاقبة المدربين بالسجن لمدة سنة، ومعاقبة مدير النادى بالسجن ٣سنوات، ومعاقبة سكرتير النادى بالسجن ٣ سنوات، ومعاقبة فنى الكاميرات بالسجن ٣سنين+٦شهور.

وواجه 10 متهمين اتهامات القتل خطأ والتزوير في القضية رقم ١٤٠٦٣ لسنة ٢٠٢١ جنح باب شرق، ومن بين المتهمين المدير التنفيذي للنادي ومدربي السباحة وعامل الإنقاذ وفني الكاميرات وآخرين من العاملين بالنادي.

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيو الماضي، حينما تعرض الطفل سيف السلام، 7 سنوات، للغرق أثناء تواجدها في التدريب بحمام السباحة في النادي الأوليمبي بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، دخل بعدها في غيبوبة استمرت 80 يوما قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي، في يونيو الماضي بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد بوصول طفل في حالة حرجة وغيبوبة، وجرى وضعه داخل العناية المركزة تحت الملاحظة.

وتبين من الفحص أنه أثناء تواجد الطفل «سيف السلام» 7 سنوات بالتدريب رفقة كابتن وأطفال آخرين داخل حمام السباحة بالنادي الأوليمبي اختفى عن الأنظار، وبالبحث عنه عثر عليه فاقدا الوعي بقاع حمام السباحة، وجرى نقله سريعا إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى .فيما أصدرت النيابة العامة قرارا بغلق حمام سباحة النادى وأحالت المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.