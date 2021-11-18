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الجيزة: غلق جزئي لمطالع كوبرى الساحل لصيانة الفواصل (المواعيد)

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الجيزة: غلق جزئي لمطالع كوبرى الساحل لصيانة الفواصل (المواعيد) الجيزة: غلق جزئي لمطالع كوبرى الساحل لصيانة الفواصل (المواعيد)

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أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم إستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمطالع كوبرى الساحل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمه .

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط إبتداء من السـ۱۲ـاعه صباح يوم الجمعة الموافق 19 /١١/ ٢٠٢١ وحتى الساعه ٥ صباحا يوم الأحد الموافق 21 /١١ /٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار «٢٤» ساعه دون تعطيل الحركة المرورية .

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى شمال الجيزة بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة وإتخاذ اللازم وإزالة أي معوقات .

لافتاً أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

المصرى اليوم

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