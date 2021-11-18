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رسميًا.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة السبت المقبل

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رسميًا.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة السبت المقبل رسميًا.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة السبت المقبل

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ، الإسكندرية، تعطيل الدراسة السبت الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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