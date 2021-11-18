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تعطيل الدراسة 20 نوفمبر في البحيرة نظرًا للتوقعات بسوء الأحوال الجوية

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تعطيل الدراسة 20 نوفمبر في البحيرة نظرًا للتوقعات بسوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة 20 نوفمبر في البحيرة نظرًا للتوقعات بسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة تعطيل الدراسة يوم السبت القادم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة .

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.

حيث من المتوقع وإعتباراً من فجر يوم السبت ٢٠ نوفمبر أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحياناً على عدة مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح -البحيرة- كفر الشيخ ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح .

المصرى اليوم

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