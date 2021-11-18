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محمد جوهر يطرح رؤيته لتطوير نادي الجزيرة

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محمد جوهر يطرح رؤيته لتطوير نادي الجزيرة محمد جوهر يطرح رؤيته لتطوير نادي الجزيرة

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يواصل محمد رأفت جوهر، المرشح على مقعد عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، عقد نداوته وجلساته مع أعضاء الجمعية العمومية للحديث حول رؤيته للتطوير.

ويقدم جوهر رؤيته إلى الجمعية العمومية مدعومة بتواجده المستمر داخل جدران النادي وتواصله مع الأعضاء.

وقال جوهر: «يتركز برنامجي الانتخابي حول 6 محاور أساسية، ستساعد تطوير جوانب في النادي يأتي في مقدمتها النشاط الرياضي والإنشائي».

وأضاف: «كوني لاعب كرة يد سابق، فذلك يدفعني لتبني النشاط الرياضي من خلال الاهتمام بالمراحل السنية المختلفة وإنشاء صندوق خاص كل لعبة وتوفير الملاعب والصالات المجهزة».

المرشح محمد جوهر

ويوفر جوهر مساحة خاصة في برنامجه الانتخابي لأصحاب لقدرات الخاصة، إلى جانب الاهتمام بالأطفال وتوفير كافة وسائل الترفيه الآمنة بأسعار مناسبة.

وواصل محمد جوهر: «لدينا برنامج متكامل لخدمة الرواد بإعادة نادي السينما والرحلات والأنشطة، وزيادة منافذ الأغذية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء».

وأكد أنه سيعمل جاهدًا من أجل زيادة ملاعب فرع 6 أكتوبر والحفاظ على هوية الأعضاء وتوفير التمويل الخاص بإنشاء الصالة المغطاة.

المصرى اليوم

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