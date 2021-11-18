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رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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أصدر الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وقال بيان صحفي، الخميس، شملت القرارات تعيين الدكتور هشام عبدالعزيز السيد الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال، وتعيين الدكتور أحمد على عبدالمقصود الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم المحاصيل بالكلية، وتجديد تعيين الدكتورة صفاء محمود محمد حلاوة الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم وقاية النبات بالكلية.

وتضمنت القرارات أيضا تعيين الدكتورة عزيزة محمد عفيفي الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بالكلية، وتجديد تعيين الدكتور لطفي عبدالفتاح عبدالرحمن الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم البساتين بالكلية.

المصرى اليوم

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