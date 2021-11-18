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محافظ مطروح تفقد موقعى حادثين تسببا في مصرع 3 أشخاص وإصابة 29 على طريق سيوة

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محافظ مطروح تفقد موقعى حادثين تسببا في مصرع 3 أشخاص وإصابة 29 على طريق سيوة محافظ مطروح تفقد موقعى حادثين تسببا في مصرع 3 أشخاص وإصابة 29 على طريق سيوة

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقع حادث تصادم أتوبيسين بالكيلو 120 طريق مطروح وسيوة، وآخر بالكيلو 90 طريق سيوة مطروح اللذين أسفرا عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين.


حرص محافظ مطروح على الاطمئنان على مصابى الحادثين بمستشفى مطروح العام، الذين تم نقل 28 منهم إلى مستشفى مطروح العام لسرعة عمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج، ونقل 3 وفيات لمستشفى سيوة المركزى وهم كلا من أحمد على عبدالصادق 73 سنة من سيوة، والرضا محمد السنوسى 57 سنة من مطروح، وعبدالباسط سعد رواق 35 سنة من مطروح بالإضافة إلى مصاب آخر.


ووجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بتقديم كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم، مع سرعة إنهاء إجراءات نقل مصابة إلى خارج مستشفى مطروح العام بناء على رغبتها وذويها لاستكمال العلاج، وجارى إجراء عمليات جراحية لحالتين وحجز 5 حالات، أما باقى الحالات في مرحلة الفحص وإجراء الاسعافات اللازمة، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى والدعاء بالرحمة والمغفرة للوفيات وخالص العزاء والمواساة لأسرهم.

كما توجهت مديرية أمن مطروح وإدارة المرور لموقع الحادثين وإعادة الطريق إلى حركته، حيث انطلقت أكثر من 10سيارات إسعاف صباح اليوم لنقل المصابين فور وصول بلاغ لغرفة عمليات المحافظة صباح اليوم الخميس بوقوع تصادم أتوبيسين سياحين بالكيلو 120 طريق مرسى مطروح سيوة أسفر عن إصابة 18 شخصا منهم هولندية وبريطانية، وكذلك وقوع حا دث تصادم ميكروباص نقل ركاب بشاحنة بالكيلو 90 طريق سيوة مطروح أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

المصرى اليوم

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